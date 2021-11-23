Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга рассматривают вопрос о выделении в бюджете 2022 года более 2 млрд рублей на премирование горожан старше 60 лет за активность в вакцинации от коронавируса. Об этом 23 ноября сообщила во время заседания правительства города временно исполняющая обязанности председателя комитета по социальной политике Елена Фидрикова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Во время рассмотрения плана мероприятий на 2021−2025 годы по реализации в Санкт‑Петербурге второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, губернатору Петербурга поступило предложение изучить возможности премирования граждан старшего возраста за вакцинацию от COVID-19.

На данный момент в Петербурге от коронавирусной инфекции вакцинировалось почти 55% горожан в возрасте 60 лет и старше.

«Если мы будем поддерживать материально всех граждан в возрасте 60 лет и старше, необходимо более 2 млрд рублей, а если старше 65 лет — 1,6 млрд рублей», — обратилась к Александру Беглову Фидрикова, попросив дать поручение проработать этот вопрос.

Она пояснила, что поскольку 2021 год идет к своему завершению, средства из бюджета на премии пенсионерам могут быть взяты из бюджета на 2022 год. Предполагается, что допвыплаты будут направлены пенсионерам в преддверии Дня Победы.