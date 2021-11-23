Махачкала, 23 ноября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Состояние двоих пострадавших при взрыве газа в частном доме в Махачкале остается тяжелым. Они находятся в реанимации, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщили 23 ноября в минздраве Дагестана.

Пациент

«Состояние двоих из них — матери и восьмилетнего сына — расценивается как тяжелое, врачи проводят им интенсивную терапию», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что у женщины, оказавшейся в момент взрыва в доме по улице Ахмет-Хана Султана в городе Махачкале обожжено до 90% поверхности тела, у её восьмилетнего сына — до 70% поверхности тела. Девушка, 17 лет, получила ожоги до 6% поверхности тела. Еще у одного пострадавшего сочетанные травмы, он госпитализирован в отделение нейрохирургии.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа с последующим пожаром и обрушением здания произошел днем 22 ноября в частном доме в Махачкале. Один человек погиб, четверо пострадали. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.