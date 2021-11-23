Буэнос-Айрес, 23 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Тело всемирно известного аргентинского футболиста Диего Марадоны было захоронено без сердца из-за угрозы извлечения этого органа радикальными футбольными фанатами. Об этом сообщает испанское издание Marca со ссылкой на аргентинский телеканал El Trece.

Neogeolegend Диего Марадона

«Была группа радикальных футбольных фанатов, представлявших клуб «Химнасия Ла-Плата», которая хотела извлечь сердце Диего. Этого не должно было случиться. Люди узнали о намерениях фанатов и предварительно извлекли сердце», — цитирует издание слова врача Нельсона Кастро.

По его словам, одной из причин захоронения тела Марадоны без сердца стала также необходимость его изучения, поскольку этот орган был крайне важен для определения причины смерти спортсмена.

Кастро подчеркнул, что сердце Марадоны «было очень большим и весило полкилограмма», хотя «обычно сердце весит 300 граммов»: «Пускай он и был футболистом, а у них обычно сердце больше, чем у других, тут дело было в другом. Причина была в сердечной недостаточности».