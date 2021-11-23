Москва, 23 ноября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о назначении дополнительных субвенций на здравоохранение ряду регионов страны. Об этом 23 ноября сообщает сайт правительства России.

Nalog.ru Михаил Мишустин

Средства с 2022 года начнут дополнительно выделяться регионам со сложными климатическими и географическими условиями. В частности, финансирование получит Якутия, Камчатский край, Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

«В 2022 году эти регионы смогут дополнительно получить 6,3 млрд рублей, в 2023 году — 6,7 млрд рублей, в 2024 году — 7 млрд рублей», — рассказали в правительстве.

Источником поступлений станут страховые взносы обязательного медстрахования.