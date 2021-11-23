Новосибирск, 23 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Новосибирске план по вводу жилья выполнен почти на 99%. Об этом сообщили в мэрии города.

Inginstroy.ru Строительство жилья

По словам мэра Анатолия Локтя, несмотря на неблагоприятные факторы, положительная динамика по вводу жилья сохраняется.

«Традиционно каждый год мы перевыполняем планы по вводу жилья. Это показатель экономического состояния Новосибирска. Уже практически выполнен план этого года по строительству и вводу в эксплуатацию жилых объектов: из запланированных 1 млн 140 тыс. кв. метров жилья введены 1 млн 129 тыс. кв. метров. В заделе — ещё 200 тысяч. Таким образом, мы выходим на уровень прошлого года», — уточнил глава города.

Он подчеркнул, что повышение цен на стройматериалы и ряд других неблагоприятных факторов не сказались на темпах строительства и объёме ввода квадратных метров.