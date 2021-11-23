Паркланд, США, 23 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Многомиллионную компенсацию получат семьи жертв и пострадавших при стрельбе в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркланд (штат США Флорида), в которой 14 февраля 2018 года ее бывший ученик Николас Круз убил 17 и ранил 15 человек. Договоренность об этом 22 ноября была достигнута федеральными властями и представляющими интересы семей жертв и пострадавшим адвокатами, передает газета Politico.

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Отмечается, что семьи жертв и пострадавших при стрельбе в указанной школе обвинили власти в том, что ФБР знало о намерениях стрелка задолго до трагического происшествия, однако ничего не предприняло для его предотвращения.

Также указывается, что во время судебного разбирательства, по словам адвокатов убитых и пострадавших, стороны договорились об отзыве претензий в обмен на определенную денежную сумму.

При этом условия такой сделки не объявлялись, однако, как рассказал осведомленный источник изданию, семьи жертв и пострадавших получат от правительства США в общей сложности $127,5 млн. В то же время, уточняется, что семья одного 17-летнего погибшего отказалась от своих претензий.

«Хотя никакое решение не могло бы вернуть семьям в Парклэнде утраченного, это урегулирование является важным шагом к достижению справедливости», — заявила одна из адвокатов пострадавших Кристина Инфанте.

Отметим, в октябре нынешнего года Николас Круз признал себя виновным в совершении им нескольких убийств и ему грозит за этом пожизненное заключение или смертный приговор.