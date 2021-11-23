Задержаны вандалы, осквернившие памятник Кирову в Евпатории
Евпатория, Крым, 23 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Крымская полиция задержала подозреваемых в осквернении памятника С.М. Кирову в Евпатории, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым 23 ноября.
Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ («Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах»).
Сами подростки на видео допроса, опубликованном МВД, заявили, что «раскаиваются» и «больше не будут».
«Больше не буду нарушать противозаконные действия», — сказал один из задержанных.
Как сообщало ИА REGNUM, вандалы разрисовали нацистской символикой памятник революционеру, советскому политическому деятелю Сергею Мироновичу Кирову. На монумент они надели автомобильную шину.