Евпатория, Крым, 23 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Крымская полиция задержала подозреваемых в осквернении памятника С.М. Кирову в Евпатории, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым 23 ноября.

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«В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудникам полиции удалось установить и задержать виновных лиц — подростков 17,18 лет. Молодые люди дали признательные показания», — уточнили в полиции.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ («Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах»).

Сами подростки на видео допроса, опубликованном МВД, заявили, что «раскаиваются» и «больше не будут».

«Больше не буду нарушать противозаконные действия», — сказал один из задержанных.

Как сообщало ИА REGNUM, вандалы разрисовали нацистской символикой памятник революционеру, советскому политическому деятелю Сергею Мироновичу Кирову. На монумент они надели автомобильную шину.