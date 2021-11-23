Сосновский район, Челябинская область, 23 ноября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Челябинской области экс-глава Саккуловского сельского поселения подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает областное управление СКР.

Kaluga.sledcom.ru Коррупция

По данным следствия, в 2015 году он выдал одному из граждан фиктивную выписку из похозяйственной книги о якобы наличии у того права пользования земельным участком. Таким образом местный бюджет понёс ущерб на сумму более 700 тыс. рублей.

Расследование дела продолжается. Оперативное сопровождение по нему осуществляют сотрудники полиции.