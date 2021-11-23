Ярославль, 23 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Даниловском районе Ярославской области построят завод по производству одноразовой посуды из шпона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Экопосуда

Завод построят в рамках инвестиционного проекта, который был подписан в июне на ПМЭФ. Инвестор — компания «ЭкоБиоТех». На реализацию проекта направят 190 миллионов рублей. Новый завод обеспечит более 40 новых рабочих мест. Начать работу предприятие должно уже в 2022 году.

Земельный участок под строительств уже выделен. Всего в аренду передано 31,6 тысячи квадратных метров в районе деревни Слобода. Завод займётся производством готовой одноразовой экопосуды.