Чухлома, Костромская область, 23 ноября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Четыре человека погибли при пожаре в деревянном доме в городе Чухлома Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Костромской области Место пожара

Информация о возгорании восьмиквартирного дома поступила поздно вечером 22 ноября. Пожарные тушили огонь восемь часов и смогли ликвидировать пламя к 6 утра.

«Дом уничтожен полностью. По предварительным данным погибли четыре человека. Сейчас найдены останки троих погибших, поиски четвёртого под завалами продолжаются. Среди погибших нет детей» , — отметили в МЧС.

Предварительная причина пожара ещё не установлена. В доме проживали девять человек, пять из них удалось эвакуировать. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначена проверка, на месте работают следователи следственного комитета.