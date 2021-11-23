Красноярск, 23 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 705 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 147 671. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

В регионе по суточным заражениям лидируют город Ачинск и Богучанский район.

Из 705 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 174 (темп прироста 0,4%), в Ачинске — 57 (0,7%), в Норильске — 53 (0,7%), в Канске — 51 (0,9%), в Минусинске — 27 (0,4%), в Бородино — 12 (0,7%), в Дивногорске — 10 (0,3%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Богучанском — 32 (1,0%), Кежемском — 25 (1,3%), Иланском — 25 (1,9%), Тасеевском — 23 (2,7%), Назаровском — 19 (1,8%), Рыбинском — 19 (0,9%), Идринском — 16 (2,3%), Абанском — 16 (1,1%), Шушенском — 15 (0,8%) и Балахтинском — 15 (1,2%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4355 человек, снято с наблюдения — 4213. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 55 555 (+142) человек.

За последние сутки в регионе проведено 2973 теста на коронавирус, с начала эпидемии — 4 207 755.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 30 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Читайте также: «Мы против QR-кодов! Это унижение!» — красноярцы массово пишут губернатору