Чебоксары, 23 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Федеральный законопроект о введении QR-кодов «нужно доработать» с учётом «интересов всех сторон». Законопроект нуждается в «серьёзной и скурпулёзной доработке», но он «нужен для того, чтобы граждане могли безбоязненно посещать места массового скопления». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава фракции КПРФ в Госсовете Чувашии, председатель комитета по аграрным вопросам, природопользованию и экологии Алексей Шурчанов.

Cap.ru Алексей Шурчанов

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22 ноября на заседании парламентского комитета состоялось обсуждение федеральной законодательной инициативы, предусматривающей введение QR-кода для допуска на публичные мероприятия, в учреждения культуры и спорта, на объекты общественного питания и розничной торговли. Альтернативой цифровому пропуску предлагается сделать документ о перенесённом ковиде или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

«Позиция нашей партии в том, что вакцинация важна, но законопроект нужно доработать, потому что много пишут с мест наши граждане. И касательно Чувашской Республики тоже есть вопросы. Поэтому ещё раз подчеркну, что вакцинация нужна, но она должна быть добровольной и каждый должен решить для себя сам, нужно это ему или нет. Лично я ревакцинировался. По поводу QR-кодов: нужно этот законопроект доработать», — сказал Алексей Шурчанов.

«То есть в целом вы законопроект поддерживаете?» — поинтересовался корреспондент ИА REGNUM.

«Нет, в целом мы его не поддерживаем. Мы говорим о том, что этот законопроект нужно доработать, учесть мнение всех сторон, мнение наших граждан. Нужно сделать так, чтобы это всё проходило безболезненно. Если внедряем QR-коды, то с учётом интересов всех сторон», — подчеркнул парламентарий.

Глава фракции КПРФ вернулся к вопросу о вакцинации, приведя в качестве примера историю 1959 — 1960 годов, когда вернувшийся из Индии советский художник-карикатурист Алексей Кокорекин умер от чёрной оспы. Выяснилось, что справка об обязательной вакцинации от данной смертельной болезни у него была, но фактически прививку он не делал. В результате за 44 дня вакцинировали всех жителей Москвы и Подмосковья.

Алексей Шурчанов. Тогда была советская власть. […] Конечно, там никто не спрашивал, хочешь ты, не хочешь — всех провакцинировали, более 5 млн москвичей, 4 млн жителей Подмосковья, этим занимались около 23 тыс. врачей[…].

ИА REGNUM. Вопрос не о вакцинации, а о введении QR-кодов. Как вы вчера проголосовали?

Алексей Шурчанов. Голосование у нас 25 ноября, Государственный совет будет принимать решение на сессии. Вчера мы голосовали, выносить данный законопроект от нашего комитета или не выносить. Я, как и многие наши депутаты, проголосовал за то, чтобы законопроект вынести от комитета. Согласились, что этот законопроект нужно вынести. А уже 25 ноября будет сессия, один из вопросов будет данный федеральный законопроект, там мы его будем обсуждать и там уже будет принято окончательное решение.

ИА REGNUM. То есть вы считаете, что законопроект нужен, но его нужно доработать с учётом мнения населения?

Алексей Шурчанов. Абсолютно. Я считаю, что законопроект нужен для того, чтобы граждане могли безбоязненно посещать места массового скопления. […] Я считаю, что законопроект нужно очень серьёзно и скурпулёзно дорабатывать для того, чтобы снять все вопросы.

Парламентарий добавил, что «суть законопроекта состоит только в том, чтобы обеспечить жизнь людей» и в настоящее время готовятся поправки к документу.

Напомним, что по итогам обсуждений законопроекта в комитетах данный вопрос будет рассмотрен на президиуме Госсовета Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президиум ЦК КПРФ принял заявление против введения QR-кодов в России. В партии заявляют, что под предлогом борьбы с пандемией власти планируют внедрение тотального контроля над жителями и полагают, что введение обязательных QR-кодов для посещения общественных мест и торговых заведений будет «иметь крайне негативные последствия». Данное заявление подписано Геннадием Зюгановым.

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