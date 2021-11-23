Сантьяго, 23 ноября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Парламент Чили одобрил законопроект о бюджете на 2022 год, предусматривающий сокращение государственных расходов на 22,5% по сравнению с запланированным исполнением по мере того как страна укрепляет свое экономическое восстановление после пандемии коронавируса. Об этом пишет агентство EFE.

Pixabay.com Флаг Чили

В Палате депутатов Чили 79 голосов поддержали законопроект, трое высказались «против».

В бюджет страны на 2022 год заложена сумма в размере 82,135 млрд долларов. Теперь проект бюджета отправится на подпись президенту страны Себастьяну Пиньере.