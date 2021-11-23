Новосибирск, 23 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4146 пациентов, в том числе 51 ребенок. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 349 человек. На ИВЛ — 50 пациентов», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе проведены 2 935 123 теста на коронавирус.