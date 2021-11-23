Тирасполь, 23 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В ходе 338 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 162 случая заражения коронавирусом. Об этом 23 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 75 690 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 70 354 человека, в том числе 312 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1722 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали 11 таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 920 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 154 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 494 человека, скончались пять пациентов с COVID-19.