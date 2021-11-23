Пермь, 23 ноября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский покинет пост. Предполагаемым временем отставки СМИ называют декабрь.

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Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщает, что краевые власти предложили главе минкульта возглавить дирекцию строящегося здания Пермской художественной галереи. Назначение может произойти в начале декабря.

«Это решение губернатора. Он считает, что я должен возглавить это важнейшее направление работы», — заявил изданию «Новый компаньон» сам Торчинский.