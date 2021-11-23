Москва, 23 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Предложения по расширению действия дальневосточной ипотеки на врачей, учителей и научных сотрудников будут представлены в правительство РФ до конца 2021 года, заявил 23 ноября директор департамента реализации проекта «Дальневосточная ипотека» Илья Петрасов в ходе онлайн-конференции ДОМ. РФ по развитию жилищного строительства.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

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«Совсем недавно было получено поручение президента расширить программу «Дальневосточной ипотеки» на врачей, учителей и научных работников. До конца года данное поручение будет внесено в правительство», — сказал Илья Петрасов.

По мнению директора департамента, уже в начале 2022 года можно будет рассчитывать на увеличение количества получателей дальневосточной ипотеки на 7−9 тыс. человек.

Отмечается, что ставки по ипотеке упали с 2% до 0,01%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам ВЭФ-2021 президент России Владимир Путин дал ряд поручений по повышению доступности жилья на Дальнем Востоке. По расчетам ДОМ. РФ, эти меры позволят за три года улучшить жилищные условия до 85,5 тыс. семей.