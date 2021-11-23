Ярославль, 23 ноября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Новую школу на улице Большой Фёдоровской в Ярославле планируют построить в 2024 году. Такой срок обозначен в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Ярославля на 2018−2026 годы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая школа № 53 была сначала закрыта из-за аварийности здания, а потом снесена. Теперь на её месте появится новое учреждение на 500 мест.

За три года мэрии Ярославля предстоит спроектировать и построить новую школу. Также к 2024 году власти планируют спроектировать и построить школу в районе пересечения ул. Малой Норской и Ленинградского проспекта, на ул. Батова, в районе дома 9, а также на Московском проспекте у дома 121.

Кроме того, в программе заявлено проектирование 10 новых школ и двух дополнительных корпусов к уже существующим, включая пристройку к школе № 1 в центре города.