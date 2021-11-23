Барнаул, 23 ноября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. По поводу обязательного введения QR-кодов общепринятым является мнение о том, что эта мера является мотивирующей для граждан с целью убедить их вакцинироваться. Таким образом, косвенно такая мера является противоэпидемической. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шумихин (Алтайский край). Комментируя правительственный пакет законопроектов о введении QR-кодов, он пояснил:

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«В настоящее время федеральным центром практикуется передача полномочий по введению различных ограничительных противоэпидемических мер непосредственно регионам. На мой взгляд, это не является в настоящее время целесообразным.

Опыт показывает, что не существует никаких изощренных способов прекратить распространение инфекции не только внутри страны, но даже и в мире. Кроме того, эти региональные меры принимаются как раз во время пика заболеваемости, то есть, с большим опозданием, и, если и имеют значение, то лишь в плане резонанса в СМИ. Регион в отдельности может добиться эпидемического благополучия лишь усилением вакцинации.

А что касается ограничительных мер, то на территории России должны действовать единые правила и установки по борьбе с пандемией».

Как сообщало ИА REGNUM, пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, которые призваны принудить граждан к вакцинации против COVID-19, Госдума направила для обсуждения в регионы. Свою позицию субъекты РФ должны определить до 15 декабря.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском заксобрания Александр Молотов ранее отметил, что этот пакет, учитывая настрой властей, будет принят, но от людей зависит, в какой редакции.

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