Станислав Тарасов, 23 ноября 2021, 11:33 — REGNUM

Иран
Иран
Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что иранский президент Ибрахим Раиси может провести первую встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым 28 ноября в Душанбе «на полях» саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Хатибзаде связал это вероятное событие с состоявшимся визитом в Тегеран заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. Судя по всему, последний в ходе переговоров обсуждал вопрос о личной встречи двух президентов. Для сравнения: побывавший накануне с визитом в Тегеране глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу оговаривал возможности визита в Иран президента Реджепа Таипа Эрдогана, взяв за повод заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Анкарой и Тегераном, которое намечено провести в конце декабря нынешнего года. Хотя турецкое издание Türkiye уточняет, что «это пока еще не факт».

Возвращаясь к отношениям между Раиси и Алиевым, отметим определенные тонкости протокольного свойства с политическим контекстом. Хатибзаде говорит, что «для лидеров двух стран естественны двусторонние встречи в рамках саммитов». Это действительно так, ведь участники саммита ОЭС будут приветствовать друг друга во время фотографирования и участвовать в обеде, когда, возможно, и состоится некое неформальное общение. Но термин «встреча на полях» предполагает важную специфику: это не главное событие, из-за которого все приехали на саммит, хотя нельзя исключать достижения и в таком формате некоторых договоренностей и подвижек в позициях стран. Дело в том, что после второй карабахской войны в треугольнике Иран — Турция — Азербайджан появились трещины, которые стороны по разным причинам и с разной мотивацией пытаются замазать. Тегерану сейчас приходится переосмысливать свою политику в регионе. Раньше там была российская гегемония, теперь свои геополитические амбиции стала проявлять Анкара, которая в альянсе с Баку создает на иранском севере фактор суперсилы. Объективная реальность такова, что эта сила потенциально способна оказывать заметное влияние на ход событий в регионах Ирана, где традиционно проживают азербайджанцы.

Более того, Тегеран публично заявляет о своей обеспокоенности и усиливающимся влиянием Израиля в Азербайджане. Но для проведения самостоятельной геополитической игры в Закавказье у Ирана сейчас нет необходимых ресурсов, кроме историко-символических. Поэтому из всех предполагаемых вариантов действий предпочтительным для него является один, ранее менее ожидаемый: выстраивание своеобразного защитного пояс в альянсе с Россией. Тем более что Тегеран оказывается сейчас под серьезным воздействием двух факторов: политики изоляции его на международной арене и сдерживания в Закавказье, проводимой Западом, а также набирающими силу попытками отдельных этнических групп (азербайджанцев и курдов) сохранить свою идентификацию. Пребывая именно в таком геополитическом контексте, Иран сейчас пробует выиграть время, не отталкивая от тебя соседних региональных игроков в лице Анкары и Баку, но пока не очень с ними сближаясь. В Тегеране понимают, что динамика геополитических изменений на Ближнем Востоке ставит на повестку дня и перераспределение сфер влияния, одним из проявлений чего является возглавляемая Анкарой «тюркская ось».

Ибрахим Раиси
Ибрахим Раиси
Hossein Razaqnejad

Так что не случайно многие эксперты предполагают активизацию иранской политики на российском направлении с целью создания так называемого защитного пояса в Закавказье. Отсюда и некоторая пауза Ирана в выстраивании новых отношений с Турцией и Азербайджаном. Тегерану сейчас, как пишет иорданский сайт Al Bawaba, «нужна репутационная победа», смысл которой заключается в «снижении внутренней напряженности в отношениях с такими этносами, как арабы-ахвази, проживающие в Белуджи на юго-востоке, курды на северо-западе и, возможно, теперь иранские азербайджанцы на севере». Не случайно в иранской информационной повестке конфликт с Азербайджаном и проблемы с Турцией отошли на второй план, чтобы появился шанс на «дипломатическую оттепель с этими странами». В Тегеране «переваривают» новые геополитические реалии, сложившиеся в регионе после второй карабахской войны. Может случиться и так, что планируемое в Анкаре стратегическое партнерство между Турцией, Ираном и Азербайджаном не состоится и этот треугольник развалится. Так что всё еще впереди.