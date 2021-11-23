Тбилиси, 23 ноября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Переворот в Грузии, названный «революция роз», сильно изменил страну. Об этом говорится в письме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, обнародованном на его странице в соцсети Facebook 23 ноября по случаю годовщины этого события.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я хочу напомнить вам, что до «революции» Грузия была территорией, а после неё стала государством, — написал экс-президент. — Грузия была во тьме и заблистала».

Саакашвили также призвал жителей Грузии «вернуть себе» страну. Бывший лидер страны поклялся возвратить республику в то состояние, в каком она была при его правлении.

Напомним, Саакашвили его партия «Единое национальное движение» (ЕНД) пришли в Грузии к власти в результате «революции роз», которая началась в 2003 году. В 2012 году ЕНД в ходе парламентских выборов уступила «Грузинской мечте», а в 2013 году Саакашвили, не дожидаясь окончания президентского срока, покинул страну. С тех пор кандидаты от «Мечты» побеждают на выборах, используя в предвыборной программе напоминания «преступном» режиме Саакашвили.