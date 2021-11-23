Шри-Джаяварденепура-Котте, 23 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Три судебных процесса по делу о терактах 2019 года начались в Шри-Ланке. В числе подсудимых — бывший начальник национальной полиции Пуджит Джаясундара, сообщает 23 ноября газета The Island.

Indi Samarajiva Полицейский. Шри-Ланка

По данным следствия, Джаясундара преступно бездействовал, хотя получил от разведки информацию о готовящихся терактах. В Верховном суде в Коломбо ему зачитали 855 обвинений по статьям «убийство» и «покушение на убийство», основанных на показаниях более 1,2 тыс. свидетелей.

Второй суд посвящён делу бывшего министра обороны островной республики Хемасири Фернандо. Считается, что он не предпринял меры, чтобы предотвратить вылазки террористов.

Приговор непосредственным исполнителям терактов должен вынести третий суд. Подсудимых — 25 человек, им предъявлено более 23 тыс. обвинений в терроризме, совершении взрывов и других преступлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2019 года в столице Шри-Ланки и нескольких других городах произошло восемь взрывов, в результате которых 253 человека погибли, около 500 получили ранения. Эти взрывы были терактами, ответственность за них взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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