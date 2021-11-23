Ученые из Обнинска представили производственные технологии нового поколения
Обнинск, Калужская область, 23 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Учёные Государственного научного центра Российской Федерации Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области поделились с экспертным сообществом результатами исследований в области разработки и производства полимерных композиционных материалов и изделий нового поколения. Об этом сообщили 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.
В рамках V Всероссийской научно-технической конференции «Полимерные композиционные материалы и производственные технологии нового поколения» специалисты «Технологии» представили результаты работы над созданием отечественных силовых сотовых заполнителей из алюминиевой фольги. Выпуск алюминиевых сотовых заполнителей для производства элементов конструкций авиационной техники был успешно организован на «Технологии» в рамках программы импортозамещения.
Предприятия «Технология» из Обнинска является одним из лидеров отечественного производства высокотехнологичных изделий из полимерных композиционных материалов. На «Технологии» ежегодно выпускают более 10 тонн изделий из композитов для авиастроения и космической отрасли, что составляет треть российского рынка.