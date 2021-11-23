Обнинск, Калужская область, 23 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Учёные Государственного научного центра Российской Федерации Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области поделились с экспертным сообществом результатами исследований в области разработки и производства полимерных композиционных материалов и изделий нового поколения. Об этом сообщили 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.

Technologiya.ru Алюминиевые сотовые заполнители для производства элементов конструкций авиационной техники

В рамках V Всероссийской научно-технической конференции «Полимерные композиционные материалы и производственные технологии нового поколения» специалисты «Технологии» представили результаты работы над созданием отечественных силовых сотовых заполнителей из алюминиевой фольги. Выпуск алюминиевых сотовых заполнителей для производства элементов конструкций авиационной техники был успешно организован на «Технологии» в рамках программы импортозамещения.

«Композитная отрасль — это совместный труд исследователей, создателей методов производства и оборудования, разработчиков технологии переработки и цифрового моделирования. Успешное развитие отрасли возможно только при условии тесного взаимодействия всех ее участников и понимания направлений развития», — отметил, обращаясь к участникам конференции генеральный директор обнинского предприятия «Технология» Андрей Силкин.

Предприятия «Технология» из Обнинска является одним из лидеров отечественного производства высокотехнологичных изделий из полимерных композиционных материалов. На «Технологии» ежегодно выпускают более 10 тонн изделий из композитов для авиастроения и космической отрасли, что составляет треть российского рынка.