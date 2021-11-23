Пермь, 23 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Пермском крае подготовлен проект постановление региональных властей о введение платы за посещение популярных природных достопримечательностей. Об этом сообщает пермская интернет-газета «ТЕКСТ» со ссылкой на минприроды региона.

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Размер платы составит не менее 0,5% установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за одно посещение. С 2022 года платными станут природные парки, подвергаемые наибольшей антропогенной нагрузке, а также территория природного парка «Пермский». Плата за посещение этих парков будет поступать впоследствии в бюджет, а из него — на охранные мероприятия и развитие инфраструктуры для экологического туризма.

Предполагается, что природные парки станут платными для всех посетителей, кроме жителей, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий. Для льготников предусмотрено бесплатное посещение.