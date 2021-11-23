Скопье, 23 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев намерен отправиться в Болгарию, чтобы встретиться с пострадавшими в результате аварии с туристическим автобусом из Северной Македонии.

DIMITAR KYOSEMARLIEV/AFP Авария с участием туристического автобуса в Болгарии

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«Я, министр здравоохранения и глава МИД уже в Софии, посетим пострадавших в больнице и узнаем больше о случившемся», — заявил Заев телеканалу ТВ21.

Глава правительства также сообщил, что жертвами, вероятно, были соотечественники.

«Это трагедия. Мы не знаем, все ли жертвы из Северной Македонии, но мы предполагаем, что это так, потому что автобус зарегистрирован в стране», — сказал он в интервью Nova TV.

Болгарское информационное агентство Novinite сообщило, что представители посольства Северной Македонии посетили больницу, куда были доставлены некоторые из пострадавших.

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Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с участие туристического автобуса произошло примерно в 02:00 (03:00 мск) около села Боснек в Перникской области, находящегося в западной части Болгарии. Автобус ехал из Северной Македонии. После аварии он загорелся. Всего в салоне находились 52 человека. По последним данным, погибли 46 человек, в том числе 12 детей.