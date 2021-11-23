Киев, 23 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 12 729 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 ноября сообщает украинский минздрав.

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«За сутки 22 ноября на Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 1058, медработников — 231)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 3 353 136.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 720 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 82 318.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 796 597 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 15 595 737 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 7464 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.