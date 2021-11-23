Ряжск, Рязанская область, 23 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Инициативная группа пожаловалась председателю СК России Александру Бастрыкину на возможный рейдерский захват сельскохозяйственного предприятия в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

УФССП по ЯО Ферма

Глава Следственного комитета 22 ноября поручил руководителю регионального СК Владимиру Никешкину доложить обо всех обстоятельствах произошедшего и о возможных мошеннических действиях в отношении собственников сельхозпредприятия. Будет дана оценка и роли правоохранительных органов, которые, по словам граждан, бездействуют.

По данным издания «Версия» речь идёт о предприятии «Ряжский Агроцентр», в котором содержатся более шести тысяч голов крупного рогатого скота, а стоимость активов по разным оценкам составляет около миллиарда рублей.