Якутск, 23 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту перевозки жителей республики через реку Лена. Пассажиров доставляли из Якутска в посёлок Нижний Бестях несмотря на то, что переправа ещё не была открыта. Такие действия следственное управление СК РФ по республике расценило как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

Ian Mackenzie Лёд на реке

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Якутянин перевёз пассажиров через реку на своём личном семиместном автомобиле. Он пересёк реку несмотря на запрещающие знаки. Факт нарушения закона зафиксировал патруль ДПС.

«Движение по неокрепшему льду подвергло опасности жизни и здоровье перевозимых пассажиров», — подчеркнули в следственном управлении СК РФ по Якутии.

Ледовая переправа через реку Лена из Якутска в Нижний Бестях будет открыта не раньше 5 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, отсутствие моста через реку Лена создаёт трудности жителям республики. В начале ноября люди не могли переправиться из-за нагромождения льда, и вынуждены были провести много времени в ожидании. В прошлом году якутяне долго ждали ледостава не реке.