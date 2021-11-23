Челябинск, 23 ноября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Челябинской области ещё шесть медучреждений возвращены к работе в плановом режиме. Об этом сообщает региональный минздроав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди них больницы Копейска, Магнитогорска, Миасса, Аши и Долгодеревенского, Также к обычной работе возвращают областной госпиталь для ветеранов войн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в плановый режим работы вернули пять больниц. Причиной стало увеличение на ковидных базах свободного коечного фонда.