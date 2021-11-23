23 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Международный валютный фонд выделит Украине кредит в размере $700 млн.

Мирослава Романенко, , 11:33 — REGNUM Кредит в размере $700 млн будет выделен Украине Международным валютным фондом (МВФ). Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Также об это в своем микроблоге в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Эти средства мы направим на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19», — написал Зеленский, поблагодарив совет директоров МВФ за принятое решение.

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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах Klymenko Time, VESTI и «Украина Сейчас». Многие пожаловались, что украинская власть берет очередной кредит, который потом вместе с процентами придется отдавать украинскому народу.

«*рен я дал бы бабки в государство со стабильной черной дырой во власти… Никто их обратно не получит», — считает D3SP1S3 Y0U.

«Не написал, что нам до 2024 года предстоит сделать с населением… [по] требованиям МВФ…» — добавил ему в ответ Егор.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и представителей МВФ President.gov.ua

«Да им по*рен. Эти уже и сгниют давно, а страна будет продолжать расплачиваться. Ну разве что она исчезнет», — написал один из комментирующих.

«Весь мир за нас! Ура!!! Раньше гордились достижениями, а теперь подачками под проценты гордятся. Затягивают народ в кабалу», — добавил Snow Zhd.

«Если страна выживет, а это вряд ли, наверное, мои праправнуки будут ещё выплачивать эти кредиты», — отметил Влад.

«О… Есть что… [украсть] перед Новым годом!..» — с сарказмом пишет jakky johnman.

«Ну да, обязательствами перед МВФ не похвастался», — заметил Sergey B.

«С 2014-го, что не досягнення (достижение — О. П.), то кредит от МВФ», — отметил Игорь Б.

«Спасибо за то, что дальше загоняете нас в кабалу!!! Хотя всю жизнь цивилизованный Запад жил за счёт колоний, только раньше давали бусы и огненную воду, а сейчас печатают фантики!!!» — с сарказмом добавил Александр Николаевич.

«Почему ничего не говорится, что условием этого транша от МВФ нужно поднять цены на коммунальные услуги до рыночных?» — задался вопросом Сергей С.

«Кто отдавать всё будет? Снова мы!» — посетовал Евгений.

«А зачем отдавать? Нас «прикармливают», чтобы потом воевать на нашей территории», — ответила Евгению Марина.

Солдаты НАТО на Украине Army.mil

«На наёмных церберов, которые будут загонять народ в цифровой концлагерь», — написала Diana V.

«Хватит… [ерунду] вешать на уши народу, распилите эти деньги по карманам, уже все увидели, как у вас «есть» кислород в больницах, как у вас есть койко-места, и на всё это выделялись деньги, но почему-то они не дошли до пункта назначения, они просто устали идти и подумали «лучше в эти карманы мы ляжем, этим людям они «нужнее», то есть власти», — отреагировал «Король Испании».

«А за этот транш очередная сдача национальных интересов…» — подытожил Roman.

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