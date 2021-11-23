Москва, 23 ноября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Первые в истории военно-морские учения России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пройдут с 1 по 3 декабря в Индонезии, сообщил 23 ноября постоянный представитель РФ при ассоциации Александр Иванов.

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«Военно-морские учения Россия — АСЕАН пройдут с 1 по 3 декабря в территориальных водах Индонезии в районе Северной Суматры», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что с российской стороны в них примет участие большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что поощряет партнерство Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и России для защиты Индо-Тихоокеанского региона.

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