Сеул, 23 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Большинство финансовых экспертов в Южной Корее прогнозируют, что Банк Кореи повысит в ноябре учётную ставку, чтобы обуздать рост инфляции и долгов домохозяйств. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Корейской ассоциацией финансовых инвестиций.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие сто экспертов, 90% респондентов прогнозируют рост учётной ставки.

В конце сентября с аналогичным прогнозом выступали лишь 13% экспертов.

«В нынешней ситуации дальнейшее замораживание учётной ставки может привести к финансовому дисбалансу», — отметили в ассоциации.

Между тем 52% респондентов прогнозируют рост доходности облигаций в декабре, 35% ожидают, что она останется неизменной, а 13% считают, что доходность облигаций снизится.

Индекс облигаций составил в ноябре 80,2 пункта, уменьшившись на 6,2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Значение ниже ста означает, что большинство экспертов ожидают ухудшения конъюнктуры рынка облигаций.