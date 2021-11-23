Вашингтон, 23 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В рождественском обновлении хоррор-игры Phasmophobia появятся специальные круги призыва. Об этом 23 ноября сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Phasmophobia

Информацию о нововведении обнаружили геймеры на странице обновления в Trello. Вероятно, магические круги призыва позволят выманивать призраков в определённые места на карте или даже ловить их.

Напомним, что Phasmophobia — это кооперативная хоррор-игра, в которой геймеры занимаются изучением различных призраков. Её релиз состоялся в сентябре 2020 года.