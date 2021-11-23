Москва, 23 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Блогер Максим Голополосов (известен как Макс +100 500) стал гостем YouTube-шоу «Петя любит выпить». Запись выпуска с его участием доступна на одноимённом канале с 22 ноября.

Скриншот с YouTube Блогер Максим Голополосов (Макс +100500)

В рамках шоу Голополосов вместе с ведущим делал различные коктейли, однако он отказался их пить. По словам блогера, ранее он злоупотреблял алкоголем, после чего решил полностью отказаться от него.

Блогер также признался, что алкогольная зависимость была у его невесты Анастасии Бондар. По словам Голополосова, его возлюбленная до сих пор состоит в сообществе анонимных алкоголиков. «У неё началась депрессия (у неё умер друг). В общем, они начали с подругой выпивать и это затянулось, превратилось в запой», — рассказал блогер о том, как это началось.

ИА REGNUM напоминает, что Максим Голополосов является одним из первых российских YouTube-блогеров. Выпуски шоу «+100 500» выходят на его канале на протяжении 11 лет.