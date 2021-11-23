Татарск, Новосибирская область, 23 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Число отравившихся в новосибирском Татарске, которые покупали продукты в кафе «Суши-Хаус», выросло до 48 человек. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В больнице

«За ночь количество отравившихся выросло на 12 больных. Всего 48 человек, из них 29 взрослые, 19 дети», — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что в состоянии средней степени тяжести госпитализировали только двух человек, остальные проходят лечение амбулаторно.