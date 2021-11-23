Москва, 23 ноября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В России, по данным на 21 ноября, превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу зафиксировано в 49 субъектах РФ, сообщили 23 ноября в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Отмечается, что преимущественно ОРВИ и гриппом болеет взрослое население страны. В настоящее время на территории России отмечается увеличение доли вирусов гриппа.

При этом в РФ продолжается вакцинация против гриппа. По данным на 19 ноября, прививку от гриппа сделали более 49 млн человек (34,2% от общей численности населения).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в России превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу было зафиксировано в 66 субъектах РФ.

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