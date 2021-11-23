Москва, 23 ноября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. На современных платформах, таких, как социальных сети и мессенджеры, должно присутствовать Союзное государство России и Белоруссии. Об этом 23 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Говорит Москва».

Mid.ru Мария Захарова

«Оно (Союзное государство) должно быть представлено на современных платформах. Имеется в виду, социальные сети, мессенджеры», — сказала она.

Также официальный представитель российского МИД отметила, что необходимо использовать все средства, которые в оперативном порядке могут доносить информацию до разных аудиторий.

Кроме того, Захарова отметила в ходе обсуждении смысла и задач использования Союзным государством современных платформ, что это «извечный вопрос про нож».

«Несет ли он добро, или несет ли он зло. Ножом можно делать операции, ножом можно готовить еду, при этом с его помощью можно совершить преступление. Вопрос в том, кому в руки попадает нож», — пояснила она.

При этом официальный представитель МИД РФ указала на то, что современные платформы необходимы «для того, чтобы люди действительно понимали, для чего создается интеграционное объединение, какую пользу оно несет людям в их повседневной жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что при обсуждении с президентом РФ Владимиром Путиным реализации договора о Союзном государстве России и Белоруссии он исходил из понимания этого государства как «союза» двух суверенных, независимых государств, а не единого государства.