Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Обновление Into the Void для массовой многопользовательской ролевой игры New World заметно усилило элитных врагов, встречающихся на финальных этапах игры. Об этом 23 ноября пишет Kotaku.

New World Скриншот с YouTube

Как отмечает издание, разработчики официально не объявляли о нововведении, чем сильно удивили геймеров. Теперь недовольные игроки массово ставят проекту низкие оценки в сервисе Steam и всячески критикуют игру.

После этого представители Amazon всё же прокомментировали выход последнего обновления. Они заверили игроков, что в данный момент ведётся работа изучению баланса и исправлению ошибок.

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