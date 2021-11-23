Вашингтон, 23 ноября 2021, 10:27 — REGNUM Обновление Into the Void для массовой многопользовательской ролевой игры New World заметно усилило элитных врагов, встречающихся на финальных этапах игры. Об этом 23 ноября пишет Kotaku.
Как отмечает издание, разработчики официально не объявляли о нововведении, чем сильно удивили геймеров. Теперь недовольные игроки массово ставят проекту низкие оценки в сервисе Steam и всячески критикуют игру.
После этого представители Amazon всё же прокомментировали выход последнего обновления. Они заверили игроков, что в данный момент ведётся работа изучению баланса и исправлению ошибок.
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