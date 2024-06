Вашингтон, 23 ноября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Обновление Into the Void для массовой многопользовательской ролевой игры New World заметно усилило элитных врагов, встречающихся на финальных этапах игры. Об этом 23 ноября пишет Kotaku.

Скриншот с YouTube New World

Как отмечает издание, разработчики официально не объявляли о нововведении, чем сильно удивили геймеров. Теперь недовольные игроки массово ставят проекту низкие оценки в сервисе Steam и всячески критикуют игру.

После этого представители Amazon всё же прокомментировали выход последнего обновления. Они заверили игроков, что в данный момент ведётся работа изучению баланса и исправлению ошибок.