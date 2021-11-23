Нижний Тагил, Свердловская область, 23 ноября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Активисты Нижнего Тагила Свердловской области записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они просят не принимать закон о введении QR-кодов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил юрист Никита Сорокин.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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В записи видеообращения приняли участие более 50 человек. Мероприятие прошло спокойно. Порядок охраняли три наряда полиции. Они предупредили об ответственности за несанкционированное мероприятие.

Задержаний не последовало. Однако юрист предполагает, что скоро возможно составление протоколов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с обращением к главе государства выступили жители Екатеринбурга.