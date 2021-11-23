Липецк, , 10:26 — REGNUM Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение сверхлимитной финансовой поддержки для реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом ИА REGNUM сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Липецкая область получит более 2 млрд рублей дополнительно на переселение людей из аварийного жилья Липецкаяобласть.рф

Выполнение программы осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».

В соответствии с представленной заявкой Липецкая область для реализации этапа 2022−2023 годов программы переселения получит 2,28 млрд рублей из средств Фонда ЖКХ, в порядке софинансирования регион добавит 488,87 млн рублей, которые предусмотрено направить на переселение 4 тыс. 124 человек из 1 тыс. 697 жилых помещений общей площадью 70,78 тыс. квадратных метров на территории 18 районов.

Ранее для реализации этапов 2019—2020, 2020−2021 и 2021−2022 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, Липецкой области из средств госкорпорации было предусмотрено выделить 1,37 млрд рублей. Софинансирование со стороны региона составило 528,56 млн рублей. Эти средства были направлены на переселение 2 тыс. 809 человек из 1 тыс. 143 непригодных для проживания жилых помещений площадью 43,57 тыс. квадратных метров.

«Переселение липчан из аварийного жилья — в числе первоочередных задач областной власти. Мы и дальше будем работать с федеральным центром, чтобы переселение шло опережающими темпами», — заявил Игорь Артамонов.