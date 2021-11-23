Махачкала, 23 ноября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Дагестане после взрыва газа в частном доме в Махачкале возбудили уголовное дело. Следователям предстоит установить виновных в гибели человека и причинении вреда здоровью еще четверым гражданам, в том числе двоим несовершеннолетним. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», сообщили 23 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Взрыв газа

Напомним, 22 ноября днем в одном из двухэтажных домов по улице Аметхана-Султана в Махачкале произошел хлопок бытового газа, вызвавший пожар и обрушение здания. В результате ЧП погиб один человек, еще четверо попали в больницу с ожогами и травмами. Состояние двоих человек — женщины и её восьмилетнего сына — оценивается как тяжелое.

Следователи регионального следственного управления устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента, назначен ряд экспертиз.

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