Самара, 23 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Число пациентов с COVID-19, получающих лечение в условиях стационара, уменьшилось в Самарской области. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Цитата из т/ф «Непобедимая». реж. Александр Зиненко. Россия В больнице

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба.

Пресс-служба приводит слова министра здравоохранения региона Армена Беняна, который сообщил, что в области снижается число пациентов, которые лечатся на дому: с подтвержденным COVID-19 — на 38%, с ОРВИ и пневмонией — на 19%.

Отмечается, что на 94% в регионе выполняется обеспечение пациентов лекарствами в день первого осмотра. В области обеспечен запас лекарств согласно схемам лечения, продолжается контрактация следующих поставок.

Сообщается, что за неделю число пациентов в стационарах (коронавирус, ОРВИ, пневмония) уменьшилось на 33%. В настоящее время в госпиталях получают лечение 5272 пациента. Это повлекло за собой уменьшение среднесуточного расхода кислорода в больницах. При этом, в настоящее время в регионе свободный коечный фонд составляет 38,5%.

«Все это позволило медикам начать возвращать в штатный режим работы отделения самарских горбольниц №8 и №10, медсанчасти №5», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в области за минувший месяц на 20% уменьшилось и общее количество вызовов скорой помощи, а «инфекционные» вызовы уменьшились почти на 60%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 22 ноября в области за сутки выявили 1648 случаев заражения коронавирусом.