Мадрид, , 10:21 — REGNUM Король и королева Испании начинают свой государственный визит в Швецию 23 ноября. Об этом пишет агентство EFE.

Филипп VI Ruben Ortega

Событие происходит спустя 42 года после визита короля Хуана Карлоса I и королевы Софии. Цель визита — придать новый импульс отношениям со скандинавской страной в таких областях, как инновации, цифровизация и чистая энергия, а также расширить деловое сотрудничество.

Король Филипп VI и королева Летисия вылетят в 13:00 из аэропорта Барахас в Стокгольм, где они откроют свою повестку дня приёмом для испанской общины.