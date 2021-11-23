Стокгольм, 23 ноября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Игроки Battlefield 2042 массово жалуются на баланс оружия в проекте. Об этом 23 ноября сообщает издание Kotaku.

Скриншот с YouTube Battlefield 2042

В частности, геймеры обнаружили, что снайперская винтовка NWT-50 может уничтожить тяжело бронированный танк быстрее, чем ракетница М-5. Некоторые игроки даже провели специальные испытания — оказалось, что винтовка справляется с танком за 8 секунд, а ракетница только за 15.

Разработчики из EA Dice пока никак не прокомментировали ситуацию. Вероятно, в ближайшее время игру ждёт патч с исправлением баланса.