Москва, , 10:20 — REGNUM Доллар продолжает свое восхождение относительно рубля. Сегодня, 23 ноября, на бирже курс американской валюты уже вырос до уровня 74,80 рубля за доллар заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании «Единый Брокер» Артём Арзамасцев.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока сохраняются высокие политические риски идет мощная распродажа российских активов. Сильные продажи в акциях и ОФЗ с уходом нерезидентов в доллар. Конечно, на таком фоне не удержался и рубль.

Массовая покупка валюты нерезидентами подтолкнула курс доллара еще выше. Доллар поднялся к максимумам середины 2020 года. До тех пор, пока политики не договорятся, ждать улучшение ситуации не приходится.

Тем не менее паниковать из-за этих событий точно не стоит. Скорее всего, ситуация не продлится долго и эта надуманная история с Украиной, как обычно, закончится ничем.

Сложно сказать где будет курс доллара к концу этой истории, пока ближайшее техническое сопротивление на уровне 77,50 рубля за доллар», — считает эксперт.

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