Стокгольм, 23 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Время, предшествующее процессу голосования по избранию премьер-министра Швеции 24 ноября, похоже, превратится в щекочущую нерву затяжную войну между Магдаленой Андерссон и Нуши Дадгостар. По-прежнему нет признаков того, что одна из сторон в ходе переговоров готова пойти на уступки. Об этом 22 ноября в своей авторской статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

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«После объявления тальманом о том, что голосование премьер-министра состоится в среду (24 ноября — прим. ИА REGNUM), несмотря на то, что до сих пор нет соглашения между правительством и Левыми, политические усилия будут значительно усилены», — написал журналист.

«Это означает, что Магдалене Андерссон приставили нож к горлу перед предстоящими переговорами. Но и для лидера «Левых» Нуши Дадгостара ставки растут. Если в среду партия проголосует против Магдалены Андерссон, кандидатура лидера «Умеренных» Ульфа Кристерссона может стать следующей на пост премьер-министра… Если его в итоге назначат премьер-министром, Дадгостар потом будет сложно оправдывать свои действия […] Распределение мандатов в риксдаге все еще означает, что Магдалена Андерссон все же будет назначена премьер-министром, независимо от того, произойдет ли это в среду или позднее», — написал журналист.