Москва, , 20:19 — REGNUM Лидер немецких «свободных демократов» не может быть против проекта газопровода, потому что за ним стоит заинтересованный в проекте крупный немецкий бизнес. Об этом 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Кристиан Линднер Huffingtonpost.de

«Кристиан Линднер как лидер свободных демократов FDP (Свободная демократическая партия Германии — ИА REGNUM) никак не мог быть полностью против проекта «Северный поток-2», потому что его партия выражает идеи крупного немецкого капитала», — заявил эксперт.

«Крупный бизнес в ФРГ — однозначно за «Северный поток — 2», — пояснил эксперт.

«Нюансы в позиции по любым вопросам, не только относительно «Норд Стрим-2», могут в разное время быть у любых политиков», — заявил эксперт.

Тимофей Борисов «Но сейчас, когда Кристиан Линднер без пяти минут министр финансов Германии, пришло время отбросить в сторону все тактические уловки, которые были нужны партии на предвыборной стадии для привлечения как можно большего числа избирателей из непрофильного для FDP электората».

«Чем ближе окончание переговоров по формированию правительственной коалиции с СДПГ и партией «Зеленых», тем откровеннее Кристиан Линднер выражает позицию боссов немецкой экономики», — пояснил политолог.

Напомним, что 19 ноября лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил, что «Северный поток-2» не является сугубо коммерческим проектом, но тем не менее должен получить шанс на эксплуатацию при соблюдении ряда условий, в т.ч. должны быть учтены интересы Украины.