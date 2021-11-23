Эксперт: «Свободные демократы» не могут быть против «Северного потока — 2»
Москва, 23 ноября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Лидер немецких «свободных демократов» не может быть против проекта газопровода, потому что за ним стоит заинтересованный в проекте крупный немецкий бизнес. Об этом 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.
«Кристиан Линднер как лидер свободных демократов FDP (Свободная демократическая партия Германии — ИА REGNUM) никак не мог быть полностью против проекта «Северный поток — 2», потому что его партия выражает идеи крупного немецкого капитала», — заявил эксперт.
«Крупный бизнес в ФРГ — однозначно за «Северный поток — 2», — пояснил эксперт.
«Нюансы в позиции по любым вопросам, не только относительно «Норд Стрим-2», могут в разное время быть у любых политиков», — заявил эксперт.
«Чем ближе окончание переговоров по формированию правительственной коалиции с СДПГ и партией «Зеленых», тем откровеннее Кристиан Линднер выражает позицию боссов немецкой экономики», — пояснил политолог.
Напомним, что 19 ноября лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил, что «Северный поток — 2» не является сугубо коммерческим проектом, но тем не менее должен получить шанс на эксплуатацию при соблюдении ряда условий, в т. ч. должны быть учтены интересы Украины.