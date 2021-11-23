Оренбург, , 10:19 — REGNUM В Оренбурге в рамках программы «Дней Эрмитажа» пройдет важное для региона событие — III Областной музейный фестиваль. Об этом сообщает минкультуры Оренбуржья.

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей Orenburg.ru

Историческим событием музейного фестиваля станет церемония передачи в фонды Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея двух орденов Ленина, которые область получила за успехи в развитии сельского хозяйства и освоении целинных и залежных земель. Награды, ценность которых уже имеет непреходящее значение, будут переданы на вечное хранение.

«К нам приглашены федеральные эксперты, с которыми коллеги смогут обсудить профессиональные вопросы. Впервые к диалогу приглашены и ведомственные музеи, которые формируют общее культурно-историческое поле Оренбуржья», — сказал директор Губернаторского историко-краеведческого музея Александр Ушаков.

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